Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat ateş püskürdü Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat gazetecilere, "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

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İHA

Dilan Polat ve Engin Polat, 4 gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edildi...

Haklarında vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları bulunan çift, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastane çıkışı 18 kişinin adliyeye sevk edildiği anlarda orada olan Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat ise gazetecilere öfke kustu.

"Çok sinirliyim"

Polat ailesinin yakınları hastaneye gelerek destek verirken, Engin Polat'ın annesi Şükriye Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıktı

Daha önce yayınladığı videolarda günde 1 milyon lira kazandığını 750 bin TL harcadığını iddia eden Polat sözlerinde geri adım attı.

İfade sırasında gözyaşlarını tutamadığı belirtilen Polat, aylık kazancının 150-200 bin lira olduğunu iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)