Haberler



Gündem



Dilan Polat'ın lüks aracıyla çektiği video gündem oldu

Dilan Polat'ın lüks aracıyla çektiği video gündem oldu Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımda bulunmayacağını söyleyen Dilan Polat'ın paylaşımları son sürat devam ediyor. Lük aracıyla video çeken Polat'ın emniyet kemeri dahi takmaması ise gündem oldu.