Dilan Polat'ın lüks hayatından önce yaşadığı ev ortaya çıktı Şatafatlı hayatıyla soruşturmaya giren Dilan Polat'ın, eskiden de varlıklı olduğu iddiaları üzerine 2016'da yaşadığı ev dikkat çekti. Ayrıca Polat ailesinin yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

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Sosyal medya fenomenlerinin kazançları ve kısa süre içerisinde eriştikleri mal varlığı geniş bir kesimin merak konusu.

Bu camiadan en çok göze çarpan isim ise Dilan Polat.

Eşi ile güzellik merkezi işleten Polat, lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabından paylaştığı hayatı ile dikkat çekiyor.

Harcamaları olay oldu

Günlük harcamasının 1 milyon TL olduğunu söylemesi ile gündem oluşturan Polat'ın, altın tozlu kahvesi, son model arabaları, bindiği jetler de sıkça konuşuldu.

Gösterişli hayatı incelemeye alınan Polat ailesi son dönemlerde sıkıntılı günler geçiriyor.

Kara para aklama gündemi

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Mal varlıklarına el konuldu, yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını istedi.

Böylelikle Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.

4 ayrı suçtan soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Yıllar içindeki değişimleri dikkat çekti

Bir diğer yandan şu anda eriştiği yaşantısını sonradan edinmediğini, önceki hayatında da varlıklı olduğunu iddia eden Dilan Polat'ın 2016 yılındaki fotoğrafları gündem oldu.

Dilan Polat'ın 2016 yılında ailesi ile yaşadığı ev ortaya çıkarken, kişilerin değişimi de oldukça dikkat çekti.