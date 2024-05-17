Dilan Polat'ın tahliye hayali yarım kaldı: Tutukluluğuna devam Nihal Candan'ın serbest bırakılması sonrası Dilan Polat'la ilgili sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuldu. Ancak çıkan karara göre, Polat'ın tutukluluk halinin devam edeceği öğrenildi.

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ensonhaber.com

Kara para aklama suçundan dolayı tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde kendisine zarar verdi.

Cezaevinde intihara kalkışan Dilan Polat'ın, sağlık sorunları yaşadığı için tahliye edilen Nihal Candan gibi serbest bırakılacağı gündeme geldi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Karar çıktı

Dilan Polat ile ilgili tahliye kararı reddedildi. Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat Ailesi'nin aylık tutukluluk değerlendirmesi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldı.

Gazeteci Emrullah Dinç'in haberine göre; nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

"Ölmek istiyorum"

Kendisine zarar veren Dilan Polat, "Ölmek istiyorum" diye bağırarak ortalığı birbirine kattı.

Kollarında ve vücudunda kesikler çıktı

Dilan Polat, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi. ‘Neden tahliye kararı uygulanmıyor’ diyen Dilan Polat, kendine zarar verdi.

Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Psikolojik tedavi uygulanıyor

Kaya, Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğunu kaydetti.