Dilek İmamoğlu ile Özgür Özel'in eğlenceli anları: Zafer işareti yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün Cumhuriyet'in 102. yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra sık sık bir araya gelen Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ise Kadıköy'de kutlamalara katıldı.

KUTLAMALARDA EĞLENCELİ ANLAR

Kadıköy’deki 29 Ekim programında Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel’in eğlenceli anları ekrana yansıdı.

SELFIE YAPILDI

Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu'nun eğlenceli anları, yapılan selfie ile de kayıt altına alınmış oldu.

Özgür Özel'in çekim sırasında da zafer işareti yaptığı, Dilek İmamoğlu'nun ise eli indirmeye çalıştığı görüldü.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KEYFİ YERİNDE

Özgür Özel'in eliyle yaptığı harekete gülen ve çekim sırasında şakalaşan Dilek İmamoğlu'nun, bir hayli keyifli olduğu da gözlerden kaçmadı.