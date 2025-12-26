Şehit cenazesinde yürek burkan kare: Baba terliklerle saf tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası 26 yaşındaki Arı için Solhan Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende, Arı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve İlçe Müftüsü Fatih Baz dua etti.

Arı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ertan Buğday tarafından, baba Asaf Arı'ya oğlunun fotoğrafı ile Türk bayrağı verildi.

Cenazeye kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve birçok kamu yöneticisi katıldı.

TERLİKLİ ŞEHİT BABASI

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken bir kare yürek burktu.

Asaf Arı'nın cenaze namazındaki bitkin halinin yanında kış günü terlik giymesi dikkat çekti.

Şehit babasının o hali sosyal medyada gündem oldu.