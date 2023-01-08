Dilek Sabancı özür diledi

Sputnik Türkiye Radyo'da 'Bir insan için ne kadar para gerekli' sorusuna "50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız" şeklinde yanıt veren Dilek Sabancı, özür mesajı yayınladı.

Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Sakıp Sabancı'nın kızı Dilek Sabancı, katıldığı bir programda kullandığı ifadelerle gündem oldu.

İş insanı Sabancı, Radyo Sputnik'te yayınlanan, "Meliha Okur'la Anlat Bana" programında tepki çeken ifadeler kullandı.

"Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir"

'Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?' şeklindeki soruya yanıt veren Sabancı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İnsanın iyi bir evi, arabası, rahat yaşayabileceği bir parası olması lazım ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilmeli. 50 ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız."

Kısa sürede sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Dilek Sabancı, açıklama yaparak özür diledi.

Dilek Sabancı'nın 'rahat yaşama' yanıtı: 50-100 milyon dolar yeter ViDEO

"Sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim"

Sabancı yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta Radyo Sputnik programcısı Sayın Meliha Okur'un programına konuk olmuştum. Söyleşi sırasında bir soruya verdiğim yanıt maalesef arzu etmediğim bir sonuç ortaya çıkardı. Ben ilgili soruya yanıt verirken, bazı rakamlar telaffuz ettim. Amacım 1-2 milyon liranın hayatın ihtiyaçlarına yeteceğini anlatmaktı. Ancak bunu sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim. Ama ben Türkiye'de pek çok insanın bu seviyede de kazanç elde edemediğini biliyorum. Bu durumu en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu farkı kapatabilmek için, onlarca yıldır dezavantajlı grupların, sorunlarının çözümü için ben ve ailem çalışıyoruz.

"Kamuoyundan özür dilerim"

Ben, programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim. Ancak yanlış ifade ettim. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan özür dilerim. Ben, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de elimden geldiğince dezavantajlı kesimlere yardım etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.