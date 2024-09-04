Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açıldı
DHA

İzmir’de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a koyulan erişim sınırlamasını sert sözlerle Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demişti.

Seçmenlere hakaret içeren sözlerinin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos günü tahliye edildi.

Tahliye edilir edilmez Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında protokolde ağırladı.

Çokça eleştirilen durumdan sonra Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayserilioğlu, TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu oluşmadığından beraatine karar verdi.

'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

4 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)