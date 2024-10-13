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Haber Merkezi

PKK'lı teröristler 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba patlatmış ve saldırıda 13 polisimiz şehit düşmüştü.

Saldırıya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyordu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'daki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.