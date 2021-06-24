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- Dink davasının FETÖ'cü 12 firari sanığının mal varlığına el koyma kararı
Dink davasının FETÖ'cü 12 firari sanığının mal varlığına el koyma kararı
Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.
- DHA
- 24.06.2021 - 12:11
- Güncelleme : 24.06.2021 - 12:25
Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.
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