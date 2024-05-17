Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine 3 yeni isim getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Atamalar, Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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