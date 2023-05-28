Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu kullandı: Türk milleti demokrasiye düşkündür Bakan Çavuşoğlu, ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni etti. Çavuşoğlu, "Demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım" dedi.

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu Antalya'da kullandı.

Alanya ilçesinde sandığa giden Çavuşoğlu'na, eşi Hülya Çavuşoğlu eşlik etti. İkili, Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na gitti.

Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra yaptığı açıklamada, iki hafta önce halkın iradesi ve kararıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını söyledi.

"Tüm dünyaya ders verdik"

İkinci tura da iyi hazırlandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimlerde, aslında tüm dünyaya da bir ders verdik." dedi ve ekledi:

Yani Türk milleti demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

"Tam bir demokrasi şöleni oldu"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Gerçekten o ülkelerde tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte biz böyle bir milletiz.



Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah.

Azerbaycan hatırlatması

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bugün bağımsızlık yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, 105 sene önce bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'a selamlarını gönderdiğini belirtti.

İstanbul'un fethinin yıl dönümü

Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için yani Türk milleti için ve Türk dünyası için önemli günlerdir.