Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 100 olmalı Bakan Çavuşoğlu, "21 yılda yaptıklarımızla övünüyoruz ama çok daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde konuştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu, Doğru Yol Partisi'nin eski yöneticileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun gündeminde savunma sanayii projeleri vardı.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, parti yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçmişte darbeler ve ayak oyunlarıyla görevden uzaklaştırmalar yaşandığını söyledi.

Koalisyon dönemlerinin zorluklarına değinen Çavuşoğlu, demokrasinin seçimlerle güçlendiğini vurguladı.

"Zor bir dönemden geçiyoruz"

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletin istikrara ve güvene oy verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Bugünkü yaşadığımız dünyanın kolay bir dünya olmadığı gerçeğini unutmamamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük algı oluşturmaya çalıştılar.



'Sonuçta ne yapıp, edip seçimi kazanacağız.' dediler. Seçimlerde milletimiz iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında çok küçük bir farkla ikinci tura kaldık.

"Savunma sanayiinde yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez"

Çavuşoğlu, çok fazla yatırım yaptıklarını, vizyon projeler ortaya koyduklarını belirterek şöyle dedi: