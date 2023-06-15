Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet iki devletiz Bakan Fidan, Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü vesilesiyle açıklama yaptı.

AA & Ensonhaber

15 Haziran, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor.

Söz konusu tarih, ayrıca Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü olarak öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından bu tarihe özel bir paylaşımda bulundu.

Fidan'ın Azerbaycan paylaşımı

Fidan, "Bugün hem #CanAzerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

"Acımız ve sevincimiz her daim bir"

Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u da etiketleyen Bakan Fidan, Twitter'daki paylaşımının devamında şöyle dedi:

Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle #TekMilletİkiDevletiz.

Şuşa Beyannamesi: Müttefiklik ön planda

Tam adıyla "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi", 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın kültür başkenti, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev tarafından imzalandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanmış olan ve içerisinde "müttefiklik" kelimesi geçen ilk belge olan Şuşa Beyannamesi ile taraflar, tüm önemli konularda, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda birbirlerini tam destekleyeceklerin taahhüt etti. Beyanname ile taraflar, askeri, savunma sanayi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkilere kadar pek çok alanda ilişkileri daha da ileri taşıma kararlılıklarını bir kez daha belirtti.

Dikkat çeken kapsam

Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine yönelik tehdit ya da saldırı durumunda ortak hareket edilmesi yönünde kararlılığını daha vurgulu bir biçimde ortaya koydu.

Beyanname, sadece Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından değil, genel anlamda bölgeyi kapsayan iş birliği niyetlerini kapsaması açısından da önem taşıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem

Türk dünyasına da atıfta bulunan beyannamede Türk dünyasının gelişimine yönelik karşılıklı faaliyetlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde ileriye götürülmesi için çabaların birleştirilmesi, Türk kültür mirasının uluslararası düzeyde tanıtımı ve teşviki alanında çabaların artırılması öncelikli hedefler arasında gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni dönemdeki yol haritası" olarak nitelendirdiği Şuşa Beyannamesi, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşımakla beraber, bölgede yeni bir saldırganlığa izin verilmeyeceğinin, ayrıca bölgesel iş birliğinin ve Türk dünyasında entegrasyonun derinleştirileceğinin garantisi olarak gösteriliyor.

Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü Şuşa Beyannamesi ile taçlandı

Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran tarihi, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yeniden iktidara geldiği gün dolayısıyla Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor.

15 Haziran artık Azerbaycan'da sadece Milli Kurtuluş Günü olarak değil, iki kardeş ülkenin ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkartan bir belgenin imzalandığı gün olarak da hatırlanıyor.