Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye-Cezayir ilişkileri stratejik düzeyde Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeye işaret etti. Benzer ifadeler kullanan Cezayirli Bakan Attaf, "Büyük bir atılım ve gelişim içindeyiz" mesajı verdi. Fidan ayrıca Afrika'daki darbelerin nedenlerini sıraladı.

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AA & Ensonhaber

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Ankara'ya geldi.

Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlandı. İkili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Fidan ile Attaf, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Stratejik düzeye evrildi"

Bakan Fidan, "Türkiye-Cezayir ilişkileri stratejik düzeye evrilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Özellikle liderler düzeyinde iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu yoğun diplomasi çerçevesinde ortaya çıkan vizyonun, tarafların dışişleri bakanlarının rotasını belirlediğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlarımız tarafından ülkelerimiz arasında iş birliğinin daha kurumsal hale getirilmesi için dışişleri bakanlarına ortak planlama gruplarının yönetimi ve koordinasyonu için görev verildi.

Erdoğan'ın ziyaret planı

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'e gelecek aylarda bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Cezayirli Bakan: İlişkilerimiz atılım ve gelişim içinde

Attaf da Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu vurguladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Afrika'da son dönemde darbeler silsilesinin yaşandığını hatırlattı.

Fidan: Afrika'daki darbelerin iki nedeni var

Bu durumun kendilerine göre iki nedeni olduğunu anlatan Fidan, şunları söyledi:

Afrika'da sonradan bağımsızlığını kazanmış ulus-devletlerin, devletleşme ve siyasal sistemlerini oturtmayla ilgili problemler ve buna bağlı sorunlardan dolayı belli krizlerin çıktığını görüyoruz.



İkinci ana neden, dış müdahale. Birtakım emperyal güçlerin Afrika ülkeleriyle ilgili politikalarında takip ettiği yöntemler.

Türkiye'nin Afrika açılımının sistemli bir şekilde, çok boyutlu olarak son 20 yıldır devam ettiğini dile getiren Fidan, 12 olan elçilik sayısını 46'ya yükselttiklerini kaydetti.

Fidan, ilk olarak Türk büyükelçiliğini açtıklarını, sonrasında kültürel faaliyetler, Türk Hava Yolları, Türk iş insanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bir bütün olarak faaliyetlerini koordineli şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

'Afrika'da sömürgeci değiliz' mesajı

Ankara'nın tutumunun Afrika'da "Türkiye'nin sömürge niyeti yok" şeklinde algılandığının altını çizen Hakan Fidan, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Gönüllü iş birliğine dayalı, elimizdeki imkanları onlarla paylaşan, ama aynı zamanda bütün taraflar için fırsat üreten bir iş birliği modelini Afrika'da bütün kurumlarımızla başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

Cezayirli mevkidaşıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Fidan, devlet, iş ve toplum hayatının bütün alanlarında çalışmaları karşılıklı gözden geçirdiklerini söyledi.

Türk yatırımlarının artırılması hedefleniyor

Fidan, Cezayir'de çok sayıda Türk iş insanının bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

Türk yatırımlarını artırma yönünde büyük bir çabamız ve irademiz var. Cezayir makamları da bu konuda her türlü işbirliğini sergilemekte.



Özellikle finans konusundaki sorunların çözümü için Ziraat Bankası'nın da bir şubesinin açılması konusunda çalışmalarımız var.

Ele alınan konular

Mevkidaşıyla ikili iş birliğinin yanı sıra bölgesel iş birliği konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Türkiye-Cezayir iş birliğinin Afrika'daki sorunların çözümündeki olumlu katkıları neler olabilir? Gerek siyasi gerek ekonomik olarak neler yapılabilir?



Türkiye-Cezayir ekonomik ve sanayi iş birliği, özellikle ortak üretim ve ortak ihracat konusunda Afrika'da ne türden stratejiler izlenebilir? Onu da kendileriyle ele aldık.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin geldiği nokta

Hakan Fidan, Türkiye'nin teknik yardım, kültürel iş birliği, ticaret ve ekonomiyle başlayan ilişkilerinin son yıllarda bazı Afrika ülkelerinin talebiyle özellikle siyasal istikrara katkı ve terörle mücadele boyutlarına evrildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: