Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'daki gelişmeler ele alındı.

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Türkiye, dünyadaki kriz bölgelerinde çözüm ortağı olduğunu birçok girişimle gösterdi.

Türkiye'nin Ukrayna Savaşı’nda iki tarafla da konuşabilen nadir ülkelerden biri olması öncü ve aktif politikanın en büyük göstergelerinden birisi oldu.

Her krizde öncü rol oynayan Türkiye bir krizin aşılması için arabuluculuk rolü üstlenmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Bu çerçevede öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.

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Diplomasi trafiği sürdü

Türkiye'nin kritik diplomasi mesaisi akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya görüşmenin ana konusu oldu

Görüşmede, Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.