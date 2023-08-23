Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı'yla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin işbirliğini artırmak için hangi adımların atılacağı ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Irak'taki son gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ele alındı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Reşit, Fidan ile görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, ekonomi, ticaret, enerji, çevre ve su konularında iki ülke halklarının faydasına hizmet edecek şekilde işbirliğini arttırmak gerektiğini belirtti.

Irak Başbakanı ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdi

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre de Sudani görüşmede, Iraklıların terörle mücadelesine ilişkin bilgi verdi.

Güvenlik ve istikrarın Irak hükümetinin önceliği olduğunu kaydeden Sudani, hiçbir taraf veya örgütün her ne ad altında olursa olsun güvenliği bozmasına veya Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı için kullanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Irak Başbakanı, iki ülke halkının çıkarlarına hizmet edecek ortak tutumlar benimsemek için çeşitli bölgesel meselelerde Türkiye ile Irak arasında koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı.

Iraklı mevkidaşıyla görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, dün Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştirerek, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Erbil'de temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelecek.