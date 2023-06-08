Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda yaptığı görüşmede Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yeni kabineyi duyurdu.

Kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri de yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeni görevi üzerine tebrik telefonları gelmeye devam ederken, Fidan çalışmalarına başladı..

Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Ukrayna'ya davet

Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.