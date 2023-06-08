Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yeni kabineyi duyurdu.

Kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri de yeni oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeni görevi üzerine tebrik telefonları gelmeye devam ederken, Fidan çalışmalarına başladı..

Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Ukrayna'ya davet

Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.