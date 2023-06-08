Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yeni kabineyi duyurdu.
Kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri de yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeni görevi üzerine tebrik telefonları gelmeye devam ederken, Fidan çalışmalarına başladı..
Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.
Ukrayna'ya davet
Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.