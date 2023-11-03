Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'li mevkidaşlarına sert sözler

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.
28. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..
Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..
Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenleniyor.
Ancak bazı Avrupa ülkelerinde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor.
Bu duruma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert tepki geldi..
AB'ye tepki
Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının oturumunda konuşan Bakan Fidan, Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.
"Kabul edilemez bir çifte standarttır"
Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, bazı AB ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin’de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır.
"Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz"
Bakan Fidan sözlerinin devamında, muhataplarını "Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt aramaya çağırdı.
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