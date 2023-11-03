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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'li mevkidaşlarına sert sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'li mevkidaşlarına sert sözler Almanya'da katıldığı toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin’de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi.