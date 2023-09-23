Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York temasları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde üst düzey temaslarda bulunup mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmaya devam ediyor.

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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları sürüyor.

ABD'de bulunduğu süre boyunca üst düzey temaslarda bulunan Fidan, Türkevi'nde mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Yapılan ikili görüşmelerde Bakan Fidan'a Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından Türkevi'ne özel Karabağ halısı hediye edildi.

ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Fidan mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 45 dakika görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ?daki son gelişmeler de ele aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)