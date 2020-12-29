Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

"YAPTIRIM, EGEMENLİK HAKLARIMIZA SALDIRIDIR"

Çavuşoğlu, ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla ilgili, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir." dedi.

Türkiye'nin Libya'ya desteği konusunda Çavuşoğlu, "Başka bir ülkenin veya herhangi bir kişinin buna Hafter dahil, 'Türkiye ayrılsın' deme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır- İZLE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın (mevcut kotaların dolmasının ardından) Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını da sözlerine ekledi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden, ‘hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik birliğini sürdüreceklerini’ söyledi.

"DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ DURUM İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Lavrov, Türkiye ile ortak ateşkesi denetleme merkezi kurduklarını da belirterek "Dağlık Karabağ’daki durumun kimse tarafından istismar edilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya'nın bağımsız iki ülke olduğunu ve kendi çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Lavrov, "Batı'daki bazı güçler, gayrımeşru yollara başvuruyorlar iş birliğimizi etkilemek için. Yaptırımlarla bizi etkilemeden önce çok iyi ilişkimiz vardı." diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALDIK

Görüşme detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu ise şu ifadelere yer verdi:

"Hazırlıkları, ikili ilişkilerimizi ele alma fırsatımız oldu. Gelecek sene liderlerimizin karar verdiği bir tarihte toplantıyı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Müzakerelerini gerçekleştirdiğimiz anlaşmaları, önümüzdeki toplantıda imzalamak istiyoruz. Birçok alanda güçlü bağlarımız var. Ticarette 100 milyon hedefimiz var, bu yıl pandemi nedeniyle azalma var. Ticaretin önündeki tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var.

Domatesin önündeki kota engellerini kaldırma konuşması yaptık. Tarım ürünlerinde engelleri kaldırıp ticareti kolaylaştırmamız gerekiyor. Diplomatik pasaportlara vizeyi kaldırdık, Türk vatandaşlarına da vizenin tamamen kaldırılması konusunu bugün görüştük.





"SURİYE, LİBYA, KARABAĞ MESELELERİ KONUŞULDU"

Bu yıl iki milyondan fazla Rus turisti ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk, geçen yılki sayılara ulaşmak için işbirliğini sürdüreceğiz. Aşının geliştirilmesi konusunda mutabakatlar imzalandı, önümüzdeki dönemde daha da geliştireceğiz. Enerji alanında da büyük mesafeler katettik.

Bölgesel konuları da ele aldık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz işbirliği somut adımlar doğurdu. Suriye, Libya, Karabağ konuları ele alındı. Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi.

Rusya barış gücü misyonu sahamızda kuruluyor, bir an önce hayata geçirilecek, burada amacımız barış ve istikrar. Güven artırıcı adımların atılması lazım. Bu adımlar atılınca kalıcı bir barışı tesis edeceğiz.

Sayın Aliyev, barış elini Ermenistan'a tüm zorluklara rağmen uzattı. Libya'da kalıcı barışı destekliyoruz, Orta Doğu'da Rusya ile ortak görüşte olmaktan mutluluk duydum bugün bir kez daha.

"YAPTIRIMLARLA SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ"

Bizden de yaptırımlara katılmamız istendi, biz katılmadık. Kim ne olursa olsun, yaptırımlarla sorunlar çözülemez. Biz bunu İran için de söyledik. Yaptırım kararlarına karşıyız. Az, çok, güçlü ya da zayıf değil. Egemenlik haklarımıza saldırıdır, yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir.

Rusya ile S-400 anlaşması CAATSA anlaşmasından çok önce imzalandı. Biz herkesle diyalog yolunu tercih ettik. Yaptırım kararı yanlıştır. Bizim Rusya veya başka ülkelerle görüş ayrılığımız olabilir, diyaloğu tercih etmelerini söylüyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri sorgulamak yerine, faydalarına odaklanmak gerekiyor. Rusya ile ilişkilerimiz NATO ile ilişkilerimize alternatif değildir."