Dışişleri Bakanı Rubio: Zelensky, Trump'tan özür dilemeli

AA

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşandı.

Bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelensky, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI İMZALANMADI

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelensky de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirdi.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelensky'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.

Zelensky, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

"ZELENSKY'NİN ÖZÜR BORCU VAR"

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Trump ile Zelensky arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Rubio'nun CNN'e verdiği mülakatı yayımladı.

Tartışmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı'nın özür dilemeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendirmesi istenen Rubio, buna katılmadığını belirterek, Zelensky'nin özür borcunun bulunduğunu savundu.

"KENDİSİ İÇİN FİYASKOYA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı'nın böyle davranmasına gerek olmadığını ifade eden Rubio Zelensky ile ilgili, "Bu olayı kendisi için bir fiyaskoya dönüştürdüğü için özür dilemelidir." görüşünü paylaştı.

Rubio, Zelensky'nin tercihlerinin barış konusunda ülkesini geriye götürdüğünü savunarak, dün yaşananların talihsiz olduğunu belirtti.

"SAVAŞIN BAŞLAMAMIŞ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

İnsanların yalnızca dün olanları gördüğünü ve buna sebebiyet veren sürece şahit olunmadığını söyleyen Rubio, Trump için; "Bu savaşın hiç başlamamış olması gerektiğini düşünüyor. Biz, Rusları müzakere masasına oturtma isteğimize yönelik planımızı gayet açık şekilde anlattık." diye konuştu.

"BU BİR GÜVENLİK GARANTİSİ"

Dün imzalanacağı duyurulan ancak tartışmanın ardından imzalanmayan nadir toprak elementleri anlaşmasına atıfta bulunarak bu anlaşmanın ABD'yi Ukrayna'ya ekonomik açıdan bağladığını söyleyen Rubio, "Ki bunun da tek başına bir güvenlik garantisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ANLAŞMA 5 GÜN ÖNCE İMZALANABİLİRDİ"

Ukrayna tarafıyla son 10 günde kurulan iletişimde zorluklar yaşandığını vurgulayan Rubio, "Bu anlaşma, 5 gün önce imzalanabilirdi ancak Washington'a gelmek konusunda ısrar etti." ifadesini kullandı.

"KANLI SAVAŞ SON BULSUN"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın her isteğini karşıladığını söyleyen Rubio, eski yönetimin 'bir çıkmazı fonladığını' savundu.

Rusların insan hayatını umursamadığı görüşünü dile getiren Rubio, bu karmaşık, maliyetli ve kanlı savaşa son verilmesi gerektiğini belirtti.