Dışişleri Bakanlığı: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Gazze'de ateşkese varıldı...

Türkiye'nin de katıldığı görüşmelerde Mısır'da yapılan ateşkesin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Ateşkesin memnuniyetle karşıladığını söyleyen Dışişleri Bakanlığı, tam olarak uygunlanmasının da beklendiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GAZZE'YE YOĞUN ŞEKİLDE İNSANİ YARDIMDA BULUNULMAYA DEVAM EDİLECEK"

Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.



Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir.



Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.

"ATEŞKESİN UYGULANMASINA DA KATKI SUNACAĞIZ"