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    Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'teki baskınları kınıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz"
    • 26.09.2022 - 21:22
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 21:27
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    Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'teki baskınları kınıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları hakkında açıklamalarda bulundu.

    Yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    "Gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz"

    Bakanlık, açıklamasını "Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadeleriyle noktaladı.

    Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs teki baskınları kınıyoruz #1


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