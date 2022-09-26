Dışişleri Bakanlığı: Doğu Kudüs'teki baskınları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs’te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, radikal İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz"

Bakanlık, açıklamasını "Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz." ifadeleriyle noktaladı.