Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in barbarca saldırılarını şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de bir hastaneyi hedef alan ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin, "Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

İHA

İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Son olarak İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri'nden İsrail'in saldırısına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, korkunç saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)