Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarını kınıyoruz Ankara'dan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in atmaya hazırlandığı yeni adıma tepki gösterildi.

AA

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın 19 beldesinde yeni yerleşim inşa edilmesi yönündeki planları kınıyoruz.

İsrail Hükümeti’nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez.

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir."