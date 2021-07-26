Dışişleri Bakanlığı: Tunus'taki durumdan endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki gelişmelere yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, Meclis faaliyetlerinin askıya alınmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ‘ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle’ meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Tunus'ta yaşanan olaylara yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.

Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.

"MEŞRUİYETİN EN KISA SÜREDE YENİDEN TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."