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    Dışişleri Bakanlığı: AB, Yunanistan'ı şımarıklığa teşvik ediyor

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının Türkiye’ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:07
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    Dışişleri Bakanlığı: AB, Yunanistan'ı şımarıklığa teşvik ediyor

    Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerini "Kabul edilemez" olarak tanımlamıştı.

    Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanlığı paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB üyesi devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır." denilmişti.

    Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten açıklama geldi.

    "Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözüm değil"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur.

    AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.

    Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil, çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır.

    "Tam bir garabettir"

    Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.

    Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır.

    Türkiye, Ege ve Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

    Dışişleri Bakanlığı: AB, Yunanistan ı şımarıklığa teşvik ediyor #1


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