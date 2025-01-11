Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilere atama yapıldı

AA

Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü getirildi.

Ayrıca Resmi Gazete'de bazı ülkelere atanan büyükelçiler de yer aldı.

DIŞİŞLERİNE ATAMALAR

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne Refik Ali Onarer ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Kenan Yılmaz ve Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğüne Aylin Sekizkök atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Azerbaycan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birol Akgün, Mozambik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan atandı.

Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah Göktaş getirildi.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANAN ZEKİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ KİMDİR

1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü, bu görevinden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlar:

2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği

2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği

2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü

2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı

2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, New York

2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği

2000-2000 NATO Savunma Koleji

1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği

1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği

1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü