Petrol
85.18
0.18%
Euro
17.8319
-0.07%
Dolar
18.4524
0.21%
Altın
974.68
0.16%
Borsa
326
-0.65%
Bitcoin
354.505
0.26%
BTXN Coin
9.86
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni uyardı

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni uyardı

    Bakanlık, adalardaki askeri hareketlilik sonrası adım attı. Talepler, Yunan Büyükelçi'ye iletildi. Ayrıca, ABD'ye protesto notası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uluslararası anlaşmaları ihlal eden Yunanistan, Ege'de adaları silahlandırmaya devam ediyor.

    Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

    Adalarda Yunan askeri hareketliliği

    Söz konusu gemilerin, gayriaskeri statüye sahip Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Zırhlı araçların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne uyarı

    Bunun üzerine Türkiye, Atina yönetimine tepkisini göstermek üzere harekete geçti.

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiden, adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statünün ihya edilmesi istendi.

    Uluslararası hukuk hatırlatması yapıldı

    Söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğuna dikkat çekildi.

    ABD'ye protesto notası verildi

    AA'nın haberine göre Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Atina'nın yanı sıra Washington nezdinde de protesto etti.

    ABD’ye verilen protesto notasında ABD’nin Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ın Ankara Büyükelçisi ni uyardı #1

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ın Ankara Büyükelçisi ni uyardı #2


    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor
    Transfer dosyası

    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor

    We will beat inflation: Turkish finance minister
    Economy

    We will beat inflation: Turkish finance minister

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir