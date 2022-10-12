Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye rapor tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye raporuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, "Bu rapor, AB'nin Türkiye’ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayımladığı 2022 Genişleme Raporu'nda Türkiye hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin sert bir karşılık verdi.

AB’nin Türkiye'ye yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiği belirten Bakanlık, raporda aday ülke Türkiye’ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği, bu belgenin AB’nin Türkiye’ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneği olduğu aktarıldı.

“İddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 6 Ekim'de gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve iş birliğinin öneminin ortaya konulduğu fakat bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporuna yansıtılmamış olmasının esef verici olduğu vurgulanarak, “Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB’nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile KKTC’nin görüşlerine yer verilmedi

Raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerinin her zamanki gibi Rum-Yunan ikilisinin hukuk dışı ve maksimalist görüşlerini yansıttığının belirtildiği açıklamada, Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ve Türkiye ile KKTC’nin görüşlerine hiçbir şekilde yer verilmemesinin kimlerin çıkarlarını gözeterek kaleme alındığını açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB’nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığı hatırlatılarak, AB’nin bu şekilde hareket etmesinin hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Türkiye ‘yaptırımlara’ katılmadı diye eleştirildi

Bakanlık açıklamasında, raporda Türkiye'nin, herhangi bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde AB’nin uyguladığı yaptırımlara katılmaması nedeniyle eleştirilmesinin de ayrı bir garabet olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Ukrayna’dan tahıl ihracatının ve savaşan taraflar arasındaki esir takasının ancak Türkiye’nin ilkeli yaklaşımı sayesinde gerçekleşebildiğini bir kez daha vurguluyoruz. AB mevcut jeopolitik sınamaları dikkate alarak, Türkiye’yi ihtiyacı olduğunda kapısını çalabileceği üçüncü bir ülke olarak değil, müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. AB’nin raporları, ancak böyle bir yaklaşım benimsendiğinde tarafımızca ciddiye alınacaktır.”