Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e taziye mesajı

İsveç'te kanlı saldırı...

Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti..

Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı.

"TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsveç’te bir okulda gerçekleştirilen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.