Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'e taziye mesajı

İHA
İsveç'te kanlı saldırı...
Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti..
Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayınladı.
"TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsveç’te bir okulda gerçekleştirilen saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İLGİLİ HABER İsveç'te okula silahlı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış