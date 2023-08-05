Dışişleri Bakanlığından İsveç'teki terör propagandasına tepki

İHA

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde LGBT sembolleri takarak provokasyon yapmış, terör örgütü PKK paçavralarının açıldığı yürüyüşe katılanlar slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıkmıştı.

Atılan sloganlar ile ayrıca, Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesi istenmişti.

Yapılan bu provokasyonlara karşı Dışişleri Bakanlığından kınama geldi.



Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Stokholm’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz.”