İsveç sözünü tutmadı: PKK provakasyonları sürüyor İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri LGBT'lilerle birlikte eylem düzenledi. Provakasyona sahne olan eylemde Türkiye aleyhine sloganlar atıldı.

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Terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen İsveç'te skandallar bitmiyor.

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, Türkiye'nin sabrını zorlamaya devam ediyor.

İsveç'te PKK provakasyonları sürüyor

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

İsveç sözünü tutmadı

Geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin evet demesi her türlü şartı kabul eden İsveç sözünde durmadı.

PKK provakasyonları sürüyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

LGBT'lilerle beraber eylem yaptılar

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.