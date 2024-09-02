Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kara propaganda' dizisi Famagusta'ya tepki Dışişleri Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak "Famagusta" dizisinin, 1963-74 yıllarında Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirtti ve dizinin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, dijital film platformu Netflix'te yayımlanacak olan ve Türk askerini işgalci gibi lanse etmeye çalışan 'Famagusta' dizisine sert tepkide bulundu.

"GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN KARA PROPAGANDASINA HİZMET EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformundan şu açıklama yapıldı:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.



Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.



Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.



Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Dizinin Netflix'te yayınlanmasından önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirmiş, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

FAMAGUSTA DİZİ KONUSU

"Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor.

Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor.

Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden olmuştu.