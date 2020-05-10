Dışişleri Bakanlığı: Hafter'i meşru hedef görürüz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Libya'daki çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Hafter milislerinin bir önceki gün Trablus'a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıların savaş suçu teşkil ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Trablus Büyükelçiliğimiz dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı’nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu vesileyle, Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz."

"HAFTER'İN DURDURULMASI ULUSLARARASI TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

BM'nin işaret edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler’in bu vahşet karşısında daha fazla hareketsiz kalması kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında ve bu salgın döneminde çocuk, kadın, yaşlı demeden kendi halkını katleden darbeci Hafter’in durdurulması uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

Hafter’e askeri, mali ve siyasi destek veren ülkelerin, Libya halkının maruz kaldığı mezalimde ve ülkenin sürüklendiği kaos ve istikrarsızlıkta sorumluluklarının bulunduğu unutulmamalıdır."

Açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya destek vermeye devam edeceği belirtildi.

