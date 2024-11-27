Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını açıkladı.

Ateşkes, bugün yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese yönelik açıklama yaptı.

"KALICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.



İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.



Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır.



Bu vesileyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze'de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.