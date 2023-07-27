Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına kınama Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen provokatif baskını kınadı.

AA

İsrail, Müslümanların kutsallarına saldırmaktan vazgeçmiyor...

Ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sabah saatlerinde lideri olduğu aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile İsrail polisinin denetiminde Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Türkiye'den kınama

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullandı.

Türkiye’den Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına tepki geldi.

"Provokatif baskın..."

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

"İsrail makamları gerekli önlemleri alsın"

Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi istenen açıklamada, “Gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz.” çağrısı yapıldı.