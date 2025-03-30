Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki geçiş hükümetine destek açıklaması

DHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, geçici Cumhurbaşkanı olarak seçilen Ahmet Şara önderliğinde, ülkenin ilk kabinesi kuruldu.

Yeni kabine üyeleri, sabah saatlerinde gerçekleştirilen yemin töreninin ardından göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabineye ilişkin açıklama yaptı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir." denildi.