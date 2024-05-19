Dışişleri'nden Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: Harekete geçildi Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" denildi.

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ensonhaber.com

İran, yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı...

İran lideri İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan'da kaza geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı İran'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Üzüntüyle takip ediyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamda kazaya ilişkin gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

İran devlet televizyonu Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı, ekipler henüz bölgeye ulaşamadı"

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.