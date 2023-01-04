DİYANET AÇIKLADI! 2023 hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kayıt başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

DİYANET AÇIKLADI! 2023 hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac kayıt başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Diyanet İşleri 2023 yılı hav kayıt işlemleri için detayları açıkladı. Hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş, kayıt işlemlerinin tarihini, kayıt ücretini ve nasıl kayıt yapılacağını araştırıyor.

İslamın 5. şartı olan hac, müslümanlar tarafından ömründe bir kere Kabe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durmasıdır.

Bir müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden haccetme imkanına sahip, hür ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir.

2023 yılına girilmesiyle birlikte, 2023 yılı hac kayıtları ve kayıt ücretleri müslümanların gündeminde yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı için hac kayıt işlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Binlerce müslümanın beklediği tarihi açıkladı.

Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak tarihinde başlayacağını ve 26 Ocak tarihinde biteceğini belirtti.

İlk kez hacca gitmek için kayıt yaptırmak isteyen ya da var olan kaydını güncellemek isteyen vatandaşlar, başvuruların nasıl yapıldığını merak ediyor.

Hac kayıt başvuruları nasıl yapılır?

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kayıtların nereden alındığını şu sözlerle açıkladı:

“2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alabilecekler. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden de bilgi alabilecekler.”





Hac ön kayıt ücretleri ne kadar?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.​