Diyanet açıkladı: Teravih namazı evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında uyulması gereken kurallar neredeyse belli oldu.

En çok merak edilenler arasında olan teravih namazı ile ilgili de son değerlendirme yapıldı.

SALGININ SEYRİNE GÖRE YENİ KARAR ALINABİLİR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınının teravih namazının camilerde kılınmasına engel teşkil ettiğini duyurdu.

Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." dedi.