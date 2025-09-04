Diyanet bursları 2025: TDV başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte başvuru yöntemi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs programlarına başvurular başladı.

Program kapsamında, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler 26 Eylül 2025’e kadar çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

TDV’nin sunduğu burs programları arasında “İlahiyat Akademi”, “İlahiyat Akademi Destek”, “Özel Destek Akademi”, “Özel Destek Başarı”, “Uluslararası AİHL Mezun Akademi” ve “Lisansüstü İlahiyat Akademi” yer alıyor. Öğrenciler, bu programlar sayesinde yalnızca maddi destekten değil; akademik, sosyal ve kültürel alanlarda da kapsamlı imkanlardan faydalanabilecek.

BAŞVURU SİSTEMİ

Program kapsamında 9 ila 12 ay boyunca sağlanacak burs desteğiyle, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunulacak, çeşitli etkinliklerle kişisel gelişimlerine de destek sağlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversiteler iş birliğiyle yürütülen burs programlarına başvurular, diyanetburslari.tdv.org adresi üzerinden alınacak.

Başvuru süreci ve programlara ilişkin tüm detaylara aynı internet sitesinden erişilebilecek.