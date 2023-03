On bir ayın sultanı Ramazan'a az bir süre kaldı.

İlk oruç, 23 Mart'ta tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu aya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Erbaş, Başkanlık 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, Ramazan süresince yapılacak etkinlikler hakkında konuştu, belirlenen temadan bahsetti.

Ramazan ayının bu yılki temasının "Ramazan ve Dayanışma" olduğunu açıklayan Prof. Dr. Erbaş, şöyle dedi:

İslam'ın yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma dini olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

Toplumsal hayatın birlik ve beraberlik, huzur ve güven üzere devamını sağlama noktasında önemli ve vazgeçilmez bir ilke olan dayanışma, İslam ümmetinin alametifarikasıdır. Müslümanlar, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı Allah’a imanın, Hz. Peygamber’e sadakatin ve inanca vefanın bir gereği olarak görürler.



Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yardımlaşma ve dayanışma ahlakının en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Nitekim iyiliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı hayat düsturu bilen aziz milletimiz, yaşadığımız 'asrın felaketi' karşısında büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir.



Tarihin en büyük sınavlarından birini yaşayan milletimiz, aynı zamanda tarihin en büyük fedakarlıklarından birini ortaya koymuştur. Ülkemizin her bölgesinden, her şehrinden, her mahallesinden, her sokağından insanımız, devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ele ele vererek deprem bölgesine yardım edebilmenin gayreti içerisinde olmuştur.



İnanıyoruz ki her zorlukla beraber kolaylıklar, her sıkıntının ardından ferahlıklar vardır. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincimizi diri tuttuğumuz sürece milletimiz, elbette acılarını teskin edecek, yaralarını saracak ve umutla geleceğe yürümeye devam edecektir.