Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Jandarma mezuniyet töreninde dua etti Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla eller semaya açıldı..

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Haber Merkezi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan toplam 868 subay ile 3 bin 334 astsubaylardan dönem birincilerine diplomalarını verdi.

Tören geçişinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrenciler için dua okudu.

ELLER SEMAYA YÜKSELDİ

Erbaş'ın duaya başlamasıyla birlikte subay ve astsubay ailelerinin elleri semaya yükseldi.

"SUBAYLARIMIZI VE ASTSUBAYLARIMIZI GÖREVLERİNDE MUVAFFAK EYLE YA RABBİ"

Kahraman askerlerimize bolca dua eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı: