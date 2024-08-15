Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan toplam 868 subay ile 3 bin 334 astsubaylardan dönem birincilerine diplomalarını verdi.
Tören geçişinin tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, öğrenciler için dua okudu.
ELLER SEMAYA YÜKSELDİ
Erbaş'ın duaya başlamasıyla birlikte subay ve astsubay ailelerinin elleri semaya yükseldi.
"SUBAYLARIMIZI VE ASTSUBAYLARIMIZI GÖREVLERİNDE MUVAFFAK EYLE YA RABBİ"
Kahraman askerlerimize bolca dua eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
Eğitimlerini tamamlayarak devletimize, milletimize hizmet etmek için hazır bulunan subay ve astsubaylarımızın mezuniyet töreninde ellerimizi açtık sana dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle Ya Rabbim.
Subaylarımızı ve astsubaylarımızı görevlerinde muvaffak eyle Ya Rabbi, her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden, şerlerden muhafaza eyle Ya Rabbi..
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