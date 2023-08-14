Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke’de konferans verdi Katıldığı "İletişim ve Bütünleşme" konferansında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerektiğini söyledi.

AA

Son dönemler hem İslamiyet’e hem de kutsal kitaba yönelik saldırılar arttı.

Müslüman ülkelerden bu saldırılara yönelik kınamalar yapılsa da, hükümet destekli provokatif saldırılar devam etti.

Sık sık Müslümanların birlik ve beraberlik örneği sergilemesi gerektiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez Mekke’den seslendi.

"Müslümanların, İslam birliğini korumaları gerekir"

Suudi Arabistan İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığınca düzenlenen "İletişim ve Bütünleşme" konferansına katılan Erbaş, İslam'ın güven ve barış dini olduğuna dikkati çekti.

Erbaş, “Yüce Allah şöyle buyuruyor, 'Ey iman edenler, hep birden barışa (İslam'a) girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.' Hazreti Peygamber de (s.a.s.) şöyle buyurmuştur, 'Cemaat, birlik rahmettir; tefrika, ayrılık ise azaptır.' Bunun için bütün Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerekir.” dedi.

Konferansın, Müslümanların birliğine, söz ve saflarının birliğine katkı sağlayacağına inandığını belirten Erbaş, konferansa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bazı Müslümanlar arasında gözyaşı ve kan görmekteyiz"

Hidayet ve huzurun, Kur'an-ı Kerim ve sünnete sımsıkı sarılmakla mümkün olabileceğini vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı: