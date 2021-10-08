Sabah Namazı Gençlik Buluşması'na katılan Ali Erbaş "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftülüğü, Ali Topçuoğlu Camisi'nde gençlere yönelik sabah namazı programı düzenledi.

Gençlerle birlikte namaz kılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ibadetin önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

"YEDİ SINIF İNSAN VARDIR"

Gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, yani mahşer gününde, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru, neşvünemayı, gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulan gençler olduğunu buyuruyor. Sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenabı Hak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız, Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek, en güzel ameli işlemek için varız." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazında gençlerle bir araya geldi ViDEO

"RUHUMUZU KÖTÜLÜKLERDEN ARINDIRMAK İÇİN İBADET EDİYORUZ"

Erbaş, kötülüklerden arınmak için ibadet ettiklerini dile getirerek, "Dünyada olmamızın hikmeti, en güzel işi hangimiz yapıyoruz bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre mükafata nail olmamız ya da cezayla karşı karşıya kalmamızdır. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için ibadet, hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı öyle kazanacağız." diye konuştu.

PROGRAM İLGİ GÖRDÜ

Düzenlenen programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda genç katıldı.