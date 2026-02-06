Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan depremin 3. yılında Osmaniye’de dua ve anma Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Osmaniye’de düzenlenen programda hatim duası yaptı, depremde hayatını kaybedenler için mezarları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, depremin üçüncü yılı nedeniyle Osmaniye'de düzenlenen anma programına katıldı.

Programda Yasin-i Şerif okundu, hatim duası yapıldı ve depremde hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Osmaniye Valiliği tarafından, depremlerin yıl dönümü kapsamında Bülbül Camisi'nde hatim programı düzenlendi. Programda Yasin-i Şerif okundu, sabah namazı eda edildi ve tespihat yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, cemaatle birlikte yapılan ibadetin ardından hatim duası gerçekleştirdi. Anma programına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. DEPREM ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile Vali Serdengeçti, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan "deprem şehitliği"nde düzenlenen anma programına iştirak etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, katılımcılar depremde yaşamını yitirenlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ailelerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, başsağlığı dileklerini iletti.

