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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Atatürk için dua etti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına dua etti.