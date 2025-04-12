Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam coğrafyası güçlerini birleştirmeli

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen "Gazze’nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" başlıklı 1. Türkiye Âlimler Konferansı’nın açılış programında konuştu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kudüs ve Filistin Komitesi Başkanı Mervan Ebu Ras, protokol üyeleri ve çok sayıda katılımcı iştirak etti. Salonda sık sık tekbirler yankılanırken, Filistin için birlik ve direniş mesajları verildi.

"GAZZE VE KUDÜS, YALNIZCA BİR COĞRAFYA DEĞİL, BİR İMAN MESELESİ"

Gazze’de yaşanan dramın sıradan bir çatışma değil, insanlık onurunu hedef alan büyük bir trajedi olduğunu vurgulayan Erbaş, “Gazze ve Kudüs, müminler için sadece bir toprak değil; izzetin, direnişin ve imanın sembolüdür. Orada yaşananlar, yıllarca sessiz kalınan zalim bir terör devletinin nasıl büyük bir insanlık krizine dönüştüğünün açık göstergesidir” dedi.

Kendilerini “seçilmiş” ilan eden bir grubun, hayali vaatlerle toprak talebinde bulunup sistematik şekilde insanlık suçu işlediğini ifade eden Erbaş, Filistin’in kurtuluşunun yalnızca İslam dünyasının birlikte atacağı kararlı ve somut adımlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

"BİRLEŞİRSEK, AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

Erbaş konuşmasında, “Müslümanlar olarak ortak bir bilinçle hareket etmek, bu zulmü durdurmak için ahlaki ve insani bir zorunluluktur. Güçlerimizi birleştirir, yekvücut olursak, çözüm bekleyen hiçbir meselemiz kalmaz” ifadelerine yer verdi.

"BU KARANLIĞA ORTAK OLMAYIN"

Vicdanın dini, ırkı ya da coğrafyası olmadığını belirten Erbaş, uluslararası kamuoyunun sessizliğini sert sözlerle eleştirdi:

Kadınlar, çocuklar, masum siviller katledilirken gözlerinizi bu vahşete kapatmayın. Karanlığa susarak ortak olmayın. Ey zalimler, çocuk katilleri, işgalciler! Bugün arkanızdaki güçlere güveniyor olabilirsiniz ama unutmayın, er ya da geç ilahi adalet önünde hesap vereceksiniz.

Gazze halkının inancı ve direniş ruhuna da değinen Erbaş, "Sizler kalplerinizde taşıdığınız inançla, bugün dünyanın en özgür insanlarısınız. Sabırla ve dirençle mücadele ettiğiniz sürece, Allah’ın izniyle zafer yakındır" diyerek konuşmasını tamamladı.